Сломова (Белоножкина) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения01.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875
Крещение
07.03.1875
Восприемники: Саратовской губернии города Камышина мещанин Павел Иванов Голов и урядничья дочь Наталия Антонова Гуляева | Богоявленская церковь станицы Островская Усть-Медведицкого округа ОВД
Бракосочетание
25.10.1893
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Смерть
Неизвестно