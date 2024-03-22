Сломова (Белоножкина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сломова (Белоножкина) Евдокия Павловна

Место рождения

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1875

Отец: Белоножкин Павел Иванович

Мать: Белоножкина Евдокия Ивановна

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Крещение
07.03.1875
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Восприемники: Саратовской губернии города Камышина мещанин Павел Иванов Голов и урядничья дочь Наталия Антонова Гуляева | Богоявленская церковь станицы Островская Усть-Медведицкого округа ОВД
Бракосочетание
25.10.1893

Муж: Сломов Фёдор Иосифович

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, станица Островская (Область Войска Донского)
Смерть
Неизвестно
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