Белоножкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоножкин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1875
Дочь: Сломова Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Белоножкина Евдокия Ивановна
Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно