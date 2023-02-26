Белоножкин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоножкин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоножкин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.03.1875

Дочь: Сломова Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Белоножкина Евдокия Ивановна

Островская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоножкина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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