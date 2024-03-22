Глебов Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов ? Васильевич
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно