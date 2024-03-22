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Глебов Василий Никитич

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Глебов Никита Прокофьевич

Мать: Глебова Лукерья Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов ? Васильевич

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Макарьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Татьяна Макарьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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