Глебова Татьяна Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов ? Васильевич
Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Глебова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно