Глебова Татьяна Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Татьяна Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов ? Васильевич

Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Глебова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Глебов Василий Никитич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Василий Никитич

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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