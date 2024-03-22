Лукоянова - Русакова (Охотнина) Татьяна Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Бракосочетание
08.02.1808
Рождение ребёнка
14.11.1808
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров
Рождение ребёнка
05.01.1810
Дочь: Сигклитикия Григорьева
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров
Рождение ребёнка
28.08.1811
Сын: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров
Смерть
Неизвестно