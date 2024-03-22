Лукоянова - Русакова (Охотнина) Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Охотнина) Татьяна Трофимова

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Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.02.1808

Муж: Лукоянов - Русаков Григорий Петров

Рождение ребёнка
14.11.1808

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1810

Дочь: Сигклитикия Григорьева

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.08.1811

Сын: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Григорий Петров

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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