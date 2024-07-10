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Смирнов Иван Яковлев

Место рождения

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

23.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1832

Отец: Смирнов Яков Федоров

Мать: Смирнова (Гаврилова) Пелагея Федорова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
15.09.1859

Жена: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Салмина (Смирнова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1864

Дочь: (Смирнова) Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Коченева (Смирнова) Агния Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Смирнов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Шурыгина (Смирнова) Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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