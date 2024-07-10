Смирнов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения23.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1832
Бракосочетание
15.09.1859
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: Салмина (Смирнова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Рождение ребёнка
18.06.1864
Дочь: (Смирнова) Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Коченева (Смирнова) Агния Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Смирнов Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: Шурыгина (Смирнова) Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Смерть
Неизвестно