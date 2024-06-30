Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова

Место рождения

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

18.08.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1840

Отец: Чемодуров Константин Дмитриев

Мать: Чемодурова (Мясникова) Агриппина Федорова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
15.09.1859

Муж: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1862

Дочь: Салмина (Смирнова) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1864

Дочь: (Смирнова) Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1866

Дочь: Коченева (Смирнова) Агния Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Смирнов Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Шурыгина (Смирнова) Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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