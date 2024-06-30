Смирнова (Чемодурова) Наталья Константинова
Место рождения
Дата рождения18.08.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1840
Бракосочетание
15.09.1859
Муж: Смирнов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.08.1862
Дочь: Салмина (Смирнова) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
18.06.1864
Дочь: (Смирнова) Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
06.02.1866
Дочь: Коченева (Смирнова) Агния Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Смирнов Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: Шурыгина (Смирнова) Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно