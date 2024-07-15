Устинья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Левонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Семен Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
С 1760 по 1763
Сын: Михайло Андреев
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Андреев
Смерть
После 1772