Устинья Максимова 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1721 и 1728 г.р.

Дети

1750 г.р.
Около 1751 г.р.
С 1753 по 1754 г.р.
С 1760 по 1763 г.р.
1767 г.р.

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреев

Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Левонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Погорелка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Семен Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Погорелка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Погорелка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1760 по 1763

Сын: Михайло Андреев

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Андреев

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Смерть
После 1772

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