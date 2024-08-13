Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Андреев

Иван Андреев

Место рождения

Погорелка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1753 по 1754

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Отец

Между 1721 и 1728 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1754

Отец: Андрей Андреев

Мать: Устинья Максимова

Погорелка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Сын: Василий больший Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий меньший Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
С 1789 по 1790

Сын: Прохор Иванов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Смерть
После 1801

Мы используем куки для улучшения работы сайта.