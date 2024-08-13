Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияС 1753 по 1754
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1754
Отец: Андрей Андреев
Мать: Устинья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
С 1789 по 1790
Сын: Прохор Иванов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Смерть
После 1801