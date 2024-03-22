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Пироженко / Пирожков / Василий Антонович

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916

Отец: Пироженко / Пирожков / Антон Дмитриевич

Мать: Пироженко Феодосия Алексеевна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1916г.лист-67,зап.-36,ГАВО,Ф - И331-9-12
Крещение
08.01.1916
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Иван Егорович Шаповалов и Дарья Петровна Пирожкова
Смерть
Неизвестно
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