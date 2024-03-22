Гамалея Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Гамалея Андрей Андреевич
Место жительства
1723
Для характеристики братьев Василия и Григория Гамалей как помещиков, может служить жалоба, поданная на них жителями села Борщова наказному гетману Полуботку. Очевидно, Гамалеи уверились, что смерть их... Показать все
Место жительства
1728
Вдова брата Василия Гамалеи вскоре после смерти мужа постриглась в монашки и стала позднее игуменею Харковского Нехорошевского монастыря, отдала имения мужа его братьям Григорию и Ивану. Григорий полу... Показать все
Военная служба
1728
Род войск: Лохвицкая сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737