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Гамалея Григорий Андреевич

Место рождения

Лохвица, Полтавська область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Гамалея Андрей Андреевич

Мать: не указана

Лохвица, Полтавська область
Место жительства
1723
Лохвица, Полтавська область
Для характеристики братьев Василия и Григория Гамалей как помещиков, может служить жалоба, поданная на них жителями села Борщова наказному гетману Полуботку. Очевидно, Гамалеи уверились, что смерть их... Показать все
Место жительства
1728
Лохвица, Полтавська область
Вдова брата Василия Гамалеи вскоре после смерти мужа постриглась в монашки и стала позднее игуменею Харковского Нехорошевского монастыря, отдала имения мужа его братьям Григорию и Ивану. Григорий полу... Показать все
Военная служба
1728
Лохвица, Полтавська область
Род войск: Лохвицкая сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
1737
Лохвица, Полтавська область
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