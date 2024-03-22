Гладышева (Неповичева) Татьяна Павлова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
02.02.1887
Муж: Гладышев Василий 2-й
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1888
Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й
Рождение ребёнка
29.07.1890
Сын: Гладышев Евдоким Васильев
Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й
Рождение ребёнка
10.11.1909
Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й
Рождение ребёнка
12.12.1911
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й
Смерть
Неизвестно