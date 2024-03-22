Гладышева (Неповичева) Татьяна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева (Неповичева) Татьяна Павлова

Гладышева (Неповичева) Татьяна Павлова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Гладышев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1888

Сын: Гладышев Иван Васильев

Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1890

Сын: Гладышев Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1909

Сын: Гладышев Виктор Васильев

Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1911

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Гладышев Василий 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close