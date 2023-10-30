Липчанский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1893
Дата смерти01.10.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Липчанский Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Липчанский Василий
Мать ребёнка: ?
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
27.03.1922
Сын: Липчанский Алексей
Мать ребёнка: ?
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Бракосочетание
1939
Жена: Липчанская Ксения
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
18.11.1947
Сын: Липчанский Евгений
Мать ребёнка: Липчанская Ксения
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Смерть
01.10.1973
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
хуторское кладбище с.Ново-Николаевки