Липчанский Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липчанский Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1893

Дата смерти

01.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Липчанский Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Липчанский Василий

Мать ребёнка: ?

село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
27.03.1922

Сын: Липчанский Алексей

Мать ребёнка: ?

село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Бракосочетание
1939

Жена: Липчанская Ксения

село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Рождение ребёнка
18.11.1947

Сын: Липчанский Евгений

Мать ребёнка: Липчанская Ксения

село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Смерть
01.10.1973
село Ново-Николаевка, Ахтубинского района, Астраханской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
хуторское кладбище с.Ново-Николаевки
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