Прасковья Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Данилович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Данилович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Егор Данилович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Платон Егорович
Отец ребёнка: Егор Данилович
Смерть
Неизвестно