Прасковья Флоровна 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Данилович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Данилович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Егор Данилович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Платон Егорович

Отец ребёнка: Егор Данилович

Смерть
Неизвестно

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