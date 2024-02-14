Мухаметназипов Газизян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметназипов Газизян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низамова) Назия

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низамова) Назия

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низамова) Назия

Рождение ребёнка
16.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Низамова) Назия

Смерть
Неизвестно

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