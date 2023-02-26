Алексей Петров
Место рожденияд.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.06.1798
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1801
Дочь: Пелагия Алексеева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1802
Сын: Евдоким Алексеев
Мать ребёнка: Мария Борисова
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно