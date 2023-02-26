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Алексей Петров

Место рождения

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1798

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1801

Дочь: Пелагия Алексеева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1802

Сын: Евдоким Алексеев

Мать ребёнка: Мария Борисова

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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