Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1798
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1801
Дочь: Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Смерть
Неизвестно