Сонина (Касьянова) Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина (Касьянова) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

С 1831 по 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1832 по 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1831 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 27 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19... Показать все
Бракосочетание
28.10.1855 ст.

Муж: Сонин Иосиф (Осип) Кузьмич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.57об-58 Запись № 6 Жениху 18, невесте 21 год. Оба первым браком. Поручители: по жениху из Грязновки Василий Акинтиевич Сонин около 35 лет (пр.1820 г.р. и Егор Лазаревич Акс... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1857 ст.

Сын: Сонин Иван Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Сонин Иосиф (Осип) Кузьмич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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