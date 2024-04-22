Сонина (Касьянова) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияС 1831 по 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1831 по 1834 ст.
1831 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 27 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19... Показать все
Бракосочетание
28.10.1855 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.57об-58 Запись № 6 Жениху 18, невесте 21 год. Оба первым браком. Поручители: по жениху из Грязновки Василий Акинтиевич Сонин около 35 лет (пр.1820 г.р. и Егор Лазаревич Акс... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1857 ст.
Сын: Сонин Иван Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Сонин Иосиф (Осип) Кузьмич
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. ... Показать все
Смерть
Неизвестно