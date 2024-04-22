Сонин Иван Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рождения12.11.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1857 ст.
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. ... Показать все
Смерть
Неизвестно