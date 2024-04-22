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Сонин Иван Осипович (Иосифович)

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.11.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1832 по 1836 г.р.

Мать

С 1831 по 1834 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
12.11.1857 ст.

Отец: Сонин Иосиф (Осип) Кузьмич

Мать: Сонина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 5 мес. и сама дата. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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