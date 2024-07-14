Нечаева (Тайшихина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1904
Дата смерти28.03.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Нечаев Иннокентий Филиппович
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Нечаев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Нечаев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Нечаева) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Нечаева) Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Нечаев Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Нечаев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович
Смерть
28.03.1991