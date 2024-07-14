Нечаева (Тайшихина) Татьяна Яковлевна 06.01.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНечаева (Тайшихина) Татьяна Яковлевна

Нечаева (Тайшихина) Татьяна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1904

Дата смерти

28.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904

Отец: Тайшихин Яков Максимович

Мать: Тайшихина (Филиппова) Екатерина Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Нечаев Иннокентий Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Нечаев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Нечаев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Нечаева) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Нечаев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Нечаева) Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Нечаев Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Нечаев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Нечаев Филипп Осипович

Смерть
28.03.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.