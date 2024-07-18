(Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна

(Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сташкевич Антон Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1922

Дочь: (Сташкевич Малькевич) Зоя Антоновна

Отец ребёнка: Сташкевич Антон Федорович

Смерть
Около 1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.