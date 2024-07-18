(Малькевич Сташкевич) Ольга Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сташкевич Антон Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1922
Дочь: (Сташкевич Малькевич) Зоя Антоновна
Отец ребёнка: Сташкевич Антон Федорович
Смерть
Около 1939