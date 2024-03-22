Булавина (Варганова) Матрёна
Место рождения
Дата рождения02.11.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1847
Отец: Варгановъ Александръ
Мать: Варганова Дарья
Бракосочетание
30.01.1868
Рождение ребёнка
04.12.1868
Сын: Булавинъ Николай
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
06.12.1872
Сын: Булавинъ Николай
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Булавинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Бурзянцева Евдокия
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
06.11.1879
Сын: Булавинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Булавина Татьяна
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
10.01.1884
Сын: Булавинъ Павелъ
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Булавинъ Федоръ
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Рождение ребёнка
05.11.1891
Сын: Булавинъ Ерастъ
Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)