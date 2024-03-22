Булавина (Варганова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулавина (Варганова) Матрёна

Булавина (Варганова) Матрёна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1847

Отец: Варгановъ Александръ

Мать: Варганова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1868

Муж: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Рождение ребёнка
04.12.1868

Сын: Булавинъ Николай

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1872

Сын: Булавинъ Николай

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Булавинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Бурзянцева Евдокия

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Рождение ребёнка
06.11.1879

Сын: Булавинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Булавина Татьяна

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Рождение ребёнка
10.01.1884

Сын: Булавинъ Павелъ

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Булавинъ Федоръ

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1891

Сын: Булавинъ Ерастъ

Отец ребёнка: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close