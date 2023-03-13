Бурзянцева (Булавина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Булавина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)

Мать: Булавина Матрёна

Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Бурзянцевъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Бурзянцева Анна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1904

Сын: Бурзянцевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Бурзянцевъ Владимиръ

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1911

Сын: Бурзянцевъ Моисей

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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