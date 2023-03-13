Бурзянцева (Булавина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Булавинъ Палладий (Аполлинарий)
Мать: Булавина Матрёна
Бракосочетание
31.01.1897
Муж: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Бурзянцева Анна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
06.02.1904
Сын: Бурзянцевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Бурзянцевъ Владимиръ
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
12.04.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий
Рождение ребёнка
02.09.1911
Сын: Бурзянцевъ Моисей
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Игнатий