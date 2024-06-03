Зайцева (Яковлева) Тамара Васильевна
Место рождениядеревня Поддубка Псковской области
Дата рождения06.04.1930
Дата смерти14.10.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930
Отец: Яковлев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
24.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Виктор Яковлевич
Смерть
14.10.1988