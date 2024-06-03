Зайцева (Яковлева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Яковлева) Тамара Васильевна

Место рождения

деревня Поддубка Псковской области

Дата рождения

06.04.1930

Дата смерти

14.10.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930

Отец: Яковлев Василий

Мать: Яковлева (Антонова) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
02.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Яковлевич

Рождение ребёнка
24.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Виктор Яковлевич

Смерть
14.10.1988

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