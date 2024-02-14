Баширов Ибрай
Место рожденияБашкортостан Аургазинский р/н д Карамалы
Дата рождения1919
Дата смерти26.07.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Баширов Салигаскар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баширова (Кадырова) Шарифа
Военная награда
Неизвестно
Баширов Ибрай Салигаскарович ст. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Н.-Кормалы Место призыва Аургазинский РВК, Башкирская АССР, Аургазински... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Баширов Ибрай Салигаскарович В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Башкирская АССР, Аургазинский р-н, д. Н. Карамалы Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Карт... Показать все
Смерть
26.07.1993