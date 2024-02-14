Баширов Салигаскар
Место рожденияд. Н.-Кармалы
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Баширов Абдулсалях
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Баширов) Минисрур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Баширов Нурислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Баширов Ибрай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Баширов Исмагил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно