Шерстин-Тихонов Яков Галактионов
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти07.03.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Шерстин Галактион
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Шерстин Егор Яковлев
Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
До 1833
Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова
д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
05.04.1836
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шерстин Фирс Яковлев
Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова
д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
07.03.1857
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки