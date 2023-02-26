Шерстин-Тихонов Яков Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстин-Тихонов Яков Галактионов

Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

avatar

Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

07.03.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шерстин Галактион

Мать: не указана

д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Шерстин Егор Яковлев

Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Шерстин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
05.04.1836

Жена: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шерстин Фирс Яковлев

Мать ребёнка: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
07.03.1857
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close