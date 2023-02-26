Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: Семён Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Шерстин Егор Яковлев

Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Шерстин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
05.04.1836

Муж: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шерстин Фирс Яковлев

Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close