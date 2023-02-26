Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: Семён Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Шерстин Егор Яковлев
Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов
Рождение ребёнка
До 1833
Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов
д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
05.04.1836
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шерстин Фирс Яковлев
Отец ребёнка: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов
д.Карачево Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно