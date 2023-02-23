Любимова Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марфина Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Любимов Максим Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Максим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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