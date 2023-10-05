Джапаридзе (Голицына) Александра Сергеевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Джапаридзе (Голицына) Александра Сергеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1894

умерла 1972, Тбилиси, ქ. თბილისი

Отец
Голицын Сергей Сергеевич04.10.1871 г.р.
Мать
Голицына-Киселёва (Полякова) Мария Георгиевна1877 г.р.
Супруги
Джапаридзе РевазНеизвестно г.р.
Ардживанидзе АлександрНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Голицын Сергей Сергеевич

Мать: Голицына-Киселёва (Полякова) Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ардживанидзе Александр

Бракосочетание
1929

Муж: Джапаридзе Реваз

Смерть
1972
Тбилиси, ქ. თბილისი

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