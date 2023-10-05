Джапаридзе (Голицына) Александра Сергеевна
женский, родилась 1894
умерла 1972, Тбилиси, ქ. თბილისი
ОтецГолицын Сергей Сергеевич04.10.1871 г.р.
МатьГолицына-Киселёва (Полякова) Мария Георгиевна1877 г.р.
Супруги
Джапаридзе РевазНеизвестно г.р.
Ардживанидзе АлександрНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1929
Муж: Джапаридзе Реваз
Смерть
1972
Тбилиси, ქ. თბილისი