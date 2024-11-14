Евский Иван Иванович
мужской, родился Около 1779
умер Около 1805
ОтецОдоевский Иван Иванович05.04.1742 г.р.
Супруги
Евская (Панова) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Евский Павел ИвановичМежду 1803 и 1804 г.р.
Евский Владимир Иванович07.11.1809 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Одоевский Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна
Смерть
Около 1805
Рождение ребёнка
07.11.1809
Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 07.10.1813
Сын: Евский Иван Иванович
Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.02.1816
Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна