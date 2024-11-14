Евский Иван Иванович Около 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Евский Иван Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1779

умер Около 1805

Отец
Одоевский Иван Иванович05.04.1742 г.р.
Супруги
Евская (Панова) Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Евский Павел ИвановичМежду 1803 и 1804 г.р.
Евский Владимир Иванович07.11.1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Одоевский Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евская (Панова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Евский Павел Иванович

Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна

Смерть
Около 1805

Рождение ребёнка
07.11.1809

Сын: Евский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 07.10.1813

Сын: Евский Иван Иванович

Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.02.1816

Сын: Евский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евская (Панова) Мария Ивановна

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