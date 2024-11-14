Евская (Панова) Мария Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Евский Иван ИвановичОколо 1779 г.р.
Дети
Евский Павел ИвановичМежду 1803 и 1804 г.р.
Евский Владимир Иванович07.11.1809 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1809
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 07.10.1813
Сын: Евский Иван Иванович
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.02.1816
Отец ребёнка: Евский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно