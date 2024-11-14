Евская (Панова) Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Евская (Панова) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Евский Иван ИвановичОколо 1779 г.р.
Дети
Евский Павел ИвановичМежду 1803 и 1804 г.р.
Евский Владимир Иванович07.11.1809 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Евский Павел Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1809

Сын: Евский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 07.10.1813

Сын: Евский Иван Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.02.1816

Сын: Евский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Евский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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