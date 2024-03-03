Аграфена Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1780
Муж: Ермолай Гаврилов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семен Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Гаврилов
Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Гаврилов
Смерть
После 1816