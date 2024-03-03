Аграфена Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1780

Муж: Ермолай Гаврилов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семен Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Гаврилов

Горбыль, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Гаврилов

Смерть
После 1816

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