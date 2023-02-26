Анна Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

18.11.1837

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1824

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

Рождение ребёнка
29.04.1831

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1832

Сын: Филипп (Филимон) Григорьев

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1834

Сын: Леон Григориев

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1835

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1836

Сын: Климент Григорьев

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1837

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Суханинки
Рождение ребёнка
16.11.1837

Сын: Ташков Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов

д.Суханинки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташков Григорий Гаврилов

Смерть
18.11.1837
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Пятницком кладбище г.Поречья
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