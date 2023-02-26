Анна Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти18.11.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1824
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
29.04.1831
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1832
Сын: Филипп (Филимон) Григорьев
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1834
Сын: Леон Григориев
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1835
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1836
Сын: Климент Григорьев
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Сивалопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1837
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Суханинки
Рождение ребёнка
16.11.1837
Отец ребёнка: Ташков Григорий Гаврилов
д.Суханинки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1837
д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Пятницком кладбище г.Поречья