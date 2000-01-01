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Василий
Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1666
Дата смерти
1749
Пол
Мужской
Отец
Афанасий
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Василий
1700 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец:
Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын:
Василий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749
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