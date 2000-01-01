Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1700 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close