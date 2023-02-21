Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

1666 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1725 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Тихон

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1750