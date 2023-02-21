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Василий
Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1700
Дата смерти
1750
Пол
Мужской
Отец
Василий
1666 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Не указана
Дети
Тихон
1725 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец:
Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын:
Тихон
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1750
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