Лепёшкина Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения23.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1891
Отец: Василий Федосиев
Мать: Матрона (Ефимова)
Бракосочетание
06.11.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Варвара Лаврентьева
Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов
Рождение ребёнка
06.06.1913
Сын: Лепёшкин Илларион Лаврентиев
Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Параскева Лаврентиева
Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов
Рождение ребёнка
16.02.1916
Сын: Лепёшкин Павел Лаврентиев
Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов
Смерть
Неизвестно