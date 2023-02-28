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Лепёшкина Анна Васильева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1891

Отец: Василий Федосиев

Мать: Матрона (Ефимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1909

Муж: Лепёшкин Лаврентий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Варвара Лаврентьева

Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Лепёшкин Илларион Лаврентиев

Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Параскева Лаврентиева

Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1916

Сын: Лепёшкин Павел Лаврентиев

Отец ребёнка: Лепёшкин Лаврентий Антонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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