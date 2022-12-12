Коркин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1859
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно