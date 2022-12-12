Коркин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоркин Сергей Васильевич

Коркин Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коркин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1859

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Коркина Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close