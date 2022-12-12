Коркина Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1859
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Коркин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Коркин Сергей Васильевич
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Коркин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно