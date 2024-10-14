Рощин Александр Дмитриевич
мужской, родился 16.08.1858, Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умер 23.07.1907
ОтецРощин Дмитрий ГавриловичОколо 1817 г.р.
МатьРощина (Модина) Авдотья ВикторовнаВычислено 1820 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Дочь: Неудачина (Рощина) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Дочь: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Сын: Рощин Александр Александрович
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Дочь: (Рощина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Сын: Рощин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Сын: Рощин Василий Александрович
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Дочь: Голубева (Рощина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна
Дочь: Капшученко (Рощина) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна