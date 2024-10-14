Рощин Александр Дмитриевич 16.08.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощин Александр Дмитриевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 16.08.1858, Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умер 23.07.1907

Отец
Рощин Дмитрий ГавриловичОколо 1817 г.р.
Мать
Рощина (Модина) Авдотья ВикторовнаВычислено 1820 г.р.
Супруги
Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна15.02.1858 г.р.
Дети
Неудачина (Рощина) Ольга Александровна11.06.1878 г.р.
Калинина (Рощина) Вера Александровна30.09.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1858

Отец: Рощин Дмитрий Гаврилович

Мать: Рощина (Модина) Авдотья Викторовна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
11.06.1878

Дочь: Неудачина (Рощина) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Рощин Александр Александрович

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
09.06.1883

Дочь: (Рощина) Мария Александровна

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
06.07.1885

Сын: Рощин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Рощин Василий Александрович

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
22.08.1894

Дочь: Голубева (Рощина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Капшученко (Рощина) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Рощина (Зайцева) Евдокия Егоровна

Смерть
23.07.1907

Причина смерти: чахотка

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