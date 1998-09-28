Кудряшов Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1919
Дата смерти28.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1919
Отец: Кудряшов Афанасий Степанович
Мать: Кудряшова Мария
Рождение ребёнка
13.08.1949
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Кудряшова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кудряшова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудряшова Ольга
Смерть
28.09.1998