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Кудряшов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1919

Дата смерти

28.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1919

Отец: Кудряшов Афанасий Степанович

Мать: Кудряшова Мария

Рождение ребёнка
13.08.1949

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Кудряшова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кудряшова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Ольга

Смерть
28.09.1998
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