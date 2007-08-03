Кудряшова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1921
Дата смерти03.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1949
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.08.2007