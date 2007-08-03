Кудряшова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1921

Дата смерти

03.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1949

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Николай Афанасьевич

Смерть
03.08.2007
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