Хейсина (Хейсина) Зельда Фоминична (Хаимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хейсина (Хейсина) Зельда Фоминична (Хаимовна)

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

01.12.1894 ст.

Дата смерти

Около 1913

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1894 ст.

Отец: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать: Хейсина Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 119о... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 8) Зина (умерла 19 ле... Показать все
Смерть
Около 1913
Одесса, Одеська область
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