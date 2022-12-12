Котова Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Фекла Захаровна
Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно