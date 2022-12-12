Котова Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Пелагия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Котов Тимофей Захарович

Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Фекла Захаровна

Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Котов Леонтий Захарович

Отец ребёнка: Котов Захар Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Захар Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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