Народоставский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Народоставский Олеандр Александрович
Мать ребёнка: Народоставская Анна Степановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Народоставский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Народоставская Анна Степановна
Смерть
Неизвестно