Народоставский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Народоставский Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Народоставский Олеандр Александрович

Мать ребёнка: Народоставская Анна Степановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Народоставский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Народоставская Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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