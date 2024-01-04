Народоставская Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Народоставский Олеандр Александрович
Отец ребёнка: Народоставский Александр Александрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Народоставский Леандр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Народоставский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Народоставский Александр Александрович
Смерть
1944