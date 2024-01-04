Народоставская Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Народоставская Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Народоставский Олеандр Александрович

Отец ребёнка: Народоставский Александр Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Народоставский Леандр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Народоставский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Народоставский Александр Александрович

Смерть
1944
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