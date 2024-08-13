Андреева (Деянова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти11.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1872
Рождение ребёнка
06.03.1873
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
30.04.1875
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
04.04.1881
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Рождение ребёнка
17.09.1883
Дочь: (Андреева) Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович
Смерть
11.01.1896
Похороны
12.01.1896