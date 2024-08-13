Андреева (Деянова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Деянова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

11.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1872

Муж: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
06.03.1873

Сын: Андреев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
30.04.1875

Сын: Андреев Иван Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
04.04.1881

Сын: Андреев Василий Егорович

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: (Андреева) Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Андреев Егор Трофимович

Смерть
11.01.1896
Похороны
12.01.1896

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