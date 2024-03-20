Кочергина (Запариванная) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Запариванная) Мария Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запариванный Михаил

Мать: Запариванная Параскева

Россия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Марченко Надежда Лукинична

Отец ребёнка: Кочергин Лука

Рождение ребёнка
18.03.1936

Сын: Кочергин Василий Лукич

Отец ребёнка: Кочергин Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин ?

Отец ребёнка: Кочергин Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Николай Лукич

Отец ребёнка: Кочергин Лука

Россия
Смерть
13.11.1994
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