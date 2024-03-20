Кочергина (Запариванная) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запариванный Михаил
Мать: Запариванная Параскева
Россия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Марченко Надежда Лукинична
Отец ребёнка: Кочергин Лука
Рождение ребёнка
18.03.1936
Отец ребёнка: Кочергин Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин ?
Отец ребёнка: Кочергин Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочергин Лука
Россия
Смерть
13.11.1994