Зюзиков Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюзиков Яков Иванов

Зюзиков Яков Иванов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Зюзиков Иван Меркуриев

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зюзиков Семён Яковлев

Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Минодора Яковлева

Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зюзиков Иван Яковлев

Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Зюзиков Павел Яковлев

Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close