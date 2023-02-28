Зюзиков Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Зюзиков Иван Меркуриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Минодора Яковлева
Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зюзиков Иван Яковлев
Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Зюзикова Евдокия Леонова
Смерть
Неизвестно