Бакин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакин Михаил Иванович

Бакин Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

04.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бакин Иван Васильевич

Мать: Бакина Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Бакин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакин Рафаил Михайлович

Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужина Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакина Анна Варсанофьевна

Смерть
04.04.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close