Бакин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти04.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Бакин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужина Ангелина Михайловна
Мать ребёнка: Бакина Анна Варсанофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1944